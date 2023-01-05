Adıyaman Belediyesi tarafından 2022 yılında bin 497 kişinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından 2022 yılında bin 497 kişinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde toplam bin 497 kişinin defin işlemi yapıldı. Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı içerisinde Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık içerisine 118 çocuk olmak üzere 717 kişiyi toprağa verirken yeni mezarlık dışında bulunan mezarlıklarda ise 780 kişinin defin işlemini yaptı. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda 9 cenazeyi havayoluyla, 35 cenazeyi ise cenaze aracıyla başka ile naklini sağladı. Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü aynı zamanda 2022 yılı içerisinde 687 cenazenin kefenleme işlemini de gerçekleştirdi.

Yapılan bütün işlemlerin ücretsiz bir şekilde yapıldığı ise vurgulandı.