Tadı ve aroması ile son bir yılda 9 farklı dalda ödül alan ve dünya birincilikleri bulunan Bingöl balında hasat dönemi başladı.

Son bir yıl içerisinde 9 farklı dalda ödül alan Bingöl balı son olarak Londra ile Paris’te yapılan yarışmada süzme bal kategorinde altın madalya almaya hak kazandı. Tadı ve aroması ile dünyada ün yapan Bingöl balında hasat başladı. Bingöl Üniversitesi Arıcılık, Araştırma, Geliştirme merkezinde yapılan ilk hasada Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba ile yetkiler katıldı.

İlk hasadı yaptıklarını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Artık Bingöl balı kendi ispatladı. Dünya şampiyonu bir bal, birçok yarışmada dünya dereceleri var. Biz de Bingöl balımızın daha da bilinir olması ve hak ettiğini bulabilmesi için aşağı yukarı 4-5 yıldır bal hasatları şenlikleri yapıyoruz. Geçen yıl ilçelerimizden bir tanesinde yapmıştık, bu yılda üniversite kampüsümüzün içerisinde arıcı kompleksin olduğu yerde bu şenliğini yapıyoruz. Bu hasat şenliğinde de mümkün olduğu kadar balın farkındalığını ortaya koymak balımızın olması gerektiği yerde olması için çalışmalar sarf ediyoruz. Aslında bal şenlik yapıyoruz burada ve bu şenlik gittikçe de büyüyecek. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha görkemlisini belki de ulusal ve uluslararası bal hasat şenlikleri gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ben bütün arıcılarımızın bu hasat şenliklerini bal sezonlarının kendileri için hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli bol kazançlı bir dönem olmasın diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Son yıllarda bütün uluslararası yarışmalarda çok önemli ödüller ve dereceler alındı. Bu şunu gösteriyor Üniversitemizin bünyesinde ilgili bütün kurumların desteği ile çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunu şu an gerçekten görüyoruz. Gerçekten artık dünya markası haline gelen balımızın markalaşması noktasında çok daha önemli hızlı hareket etmeliyiz. Çünkü bu markalaşma sürecinin ne kadar hızlı tamamlarsak ilimizin ekonomisine istihdamına ve üretimine çok daha fazla katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba ise “Bugün dünya şampiyonu balımızın hasadına başladık. Önemli olan çok ya da az bal üretmek değil balın değerinde ve kalitesini düşünmek lazım. Biz bu kaliteyi de yakaladık, çıtayı daha da yükselteceğiz. Son bir yılda ilimiz ve ülkemiz adına 9 ödül aldık" şeklinde konuştu.