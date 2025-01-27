Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında 711 cadde ve sokağa, 11 bin 488 ton asfalt serildi.

Körfez Belediyesi ekipleri son 1 yıl içerisinde 711 cadde ve sokakta çalışma yürüttü. Gelen talepler ve ekipler tarafından tespit edilen noktalara asfalt, parke ve bordür düzenleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından 1 yıl içerisinde 11 bin 488 ton asfalt asfalt serimi gerçekleştirilirken, 5.407 metre yeni imar yolu açım çalışması yapıldı. Cadde ve sokaklardaki çalışmalarda 8.907 metre bordür döşeme, 21.878 metrekare de parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. Yetkililer, 2025 yılında da çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.