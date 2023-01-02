Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi’nde 2022 yılında 1 milyon 273 bin kilo atık bertaraf edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi’nde 2022 yılında 1 milyon 273 bin kilo atık bertaraf edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 2022 yılında da tonlarca atığın bertarafını sağladı. Çevreci yaklaşımla tıbbi atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçen büyükşehir, Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 2022 yılında 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atığı toplayarak bertaraf etti. Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için 2010 yılında hayata geçirilen tesiste, toplamda 16 milyon 285 bin 546 kilogram bertaraf edilmiş oldu. Sakarya’nın 16 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay bin 25 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor. Toplanan tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertarafı sağlanıyor. Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfektesi yapılıyor.