Edremit Kent Konseyi Engelsiz Şehir Edremit Meclis Başkanı Abdulkadir Gültekin’in koordine ettiği, sunuculuğunu Körfezde Engelsiz Renkli Yolculuk Derneği Başkanı Sabiha Barım’ın yaptığı "Bir Varmış, Bir Yokmuş" adlı tiyatro oyunu, Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Figen Kılmanoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda, yardımcılıklarını Canan Can ve Gülşen Özkan Uluskan üstlendi. Oyunun çoğunluğunu Körfezde Engelsiz Renkli Yolculuk Derneği üyesi özel çocuklar oluştururken, gönüllü eğitmenler ve arkadaşlarıyla birlikte disiplinli çalışmaları sonucunda Edremitlilere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Etkinliğe katılan 19’uncu Komando Tugay Kurmay Başkanı Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya ve Edremit Belediye Başkanı’nın eşi Gülhan Ertaş, gecede emeği geçenlere plaket, teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

Oyun, izleyicilerden büyük beğeni alırken, özel çocukların sahne performansı beğeni ile izlendi.