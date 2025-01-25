BİLECİK (İHA) – Emniyet Amirliği rütbesine terfi eden Başkomiser Tahir Oğul’a apoletini eşi Fatma Oğul, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la birlikte taktı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Tahir Oğul, ’Emniyet Amiri’ rütbesine terfi ederken, görevine asaleten atandı. Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul’un yeni rütbesini eşi Fatma Oğul ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz takdim etti. İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen törende konuşan Yılmaz, "Her bir terfi, hem bir onur nişanesi hem de artan sorumlulukların ve daha büyük görevlerin habercisidir. Unutmayınız ki liderlik, sadece emir vermek değil; aynı zamanda ilham vermek, motivasyon sağlamak, yol göstermek ve gerektiğinde en önde yürümektir. Eğer işlerinizi bu şekilde yaparsanız, hem iş huzurunuzu hem de iç huzurunuzu tesis etmiş olursunuz. İnançlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece, başarı daima yanınızda olacaktır” dedi.

Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Emniyet Amiri Tahir Oğul’a yeni görevinde başarılar diledi.