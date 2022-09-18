DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi üyeleri, çöp körlüğüne dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir ton çöp topladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi üyeleri, çöp körlüğüne dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir ton çöp topladı.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Konseyi, çöp körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinin de katıldığı etkinlik, Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi. Orman içerisinde yapılan temizlik çalışmalarında katılımcılar çöp körlüğüne dikkat çekmek için bir ton çöp topladı.