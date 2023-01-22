Hatay’da mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli, dünyada benzeri olmayan 500 bin taşla 1 ton ağırlığında 3 boyutlu buğday içerisinde zeytin ağacı mozaiği yaptı.

Hatay’da mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli, dünyada benzeri olmayan 500 bin taşla 1 ton ağırlığında 3 boyutlu buğday içerisinde zeytin ağacı mozaiği yaptı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli’nin 500 bin doğal taşla gerçek zeytin çekirdeklerini de kullanarak 9 ayda yapımını tamamladığı 3 boyutlu mozaik görenleri hayran bırakıyor. 1 ton ağırlığındaki eser, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Mozaik çalışmasının en büyük özelliklerinden biri ise beton harcı ile yapılması.

Menel Hüzmeli hobi olarak başladığı mozaik sanatını atölyeye çevirerek meslek haline getirdiğini belirterek, “Ben 12 yaşında St. Simon Manastırı’nda yerde gördüğüm bir mozaik sonrasında başladım mozaik macerasına. Çevreden topladığım taşla, çalıyla çırpıyla başladım. Daha sonra yaptığım araştırma da bunların eğitimleri olduğunu, nasıl yapıldığını, belli renkli taşların bir araya getirilerek güzel desenler ortaya çıktığını öğrendikten sonra kolları sıvayıp güzel çalışmalar yapmaya başladım” dedi.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki çalışmanın en büyük özelliğinin harç ile yapılması olduğunu belirten Hüzmeli, "Çalışmamın adı ‘Cennetin hediyesi’, çok özel bir çalışmadır. Çalışmamız yaklaşık 9 ay sürdü. Tasarımı 2 ay, yağımı ise 7 ay sürdü. Ben bu zeytin ağacı çalışmasını yapana kadar ellerim birçok kez kesildi, yaralandım, bileklerimi sarmak zorunda kaldım çünkü çok zor bir eser. Olgunlaşmamış granit taşlarından oluşan bir çalışma. 1 metre 65 santim boyunda, 1 metre 45 santim eninde 1 ton ağırlığında. Hint yeşili ile yapıldı ve özelliği taşların hiç birinin boyalı olmaması. Taşlar zaten bizim için doğada boyanmış halde geliyor, boyası ve katkı maddesi hiç yok. En büyük özelliği ise mozaik çalışmasının harç ile yapılması, bunlar Roma döneminde yapılan çalışmalardır normalde ama günümüzde hiç kimse harçla çalışma yapmıyor” dedi.

Hüzmeli, “Mozaiği yaparken ben bunu düz yapmamalıyım, farklı bir şey olması lazım dedim ve üç boyuta dönüştü. Çalışma da gerçek zeytin çekirdekleri var beton üzerine olduğu için beton harcı ile yapıştırıldı ve zeytin çekirdekleri özel bir işlemden geçirildi, çürümesin ve bozulmasın diye. Ağacımız 500 bin adet parçadan oluşuyor. Taşları tek tek kendi elimle yonttum ve montajını büyük bir keyif ve özenle yaptım. Eserimiz tektir, dünya da asla eşi benzeri yoktur” diye konuştu.

Hüzmeli, ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı düşündüğünü ve eserinin Antakya’da sergilendikten sonra Türkiye’nin farklı şehirlerinde sergi salonlarında sergilenmesini istediğini de sözlerine ekledi.