Oyun ve eğlenceyi ‘ToyMobil Park’ projesi ile çocukların ayağına kadar götüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe turları çerçevesinde bu kez Orhaneli’ndeki çocukların yüzünü güldürdü. Orhaneli ilçe merkezinde yerini alan oyun tırı ve oyun parkları çocukların akınına uğradı.

Oyun ve eğlenceyi ‘ToyMobil Park’ projesi ile çocukların ayağına kadar götüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe turları çerçevesinde bu kez Orhaneli’ndeki çocukların yüzünü güldürdü. Orhaneli ilçe merkezinde yerini alan oyun tırı ve oyun parkları çocukların akınına uğradı.

Çocukların gelişiminde oyun oynamanın ve oyuncakların büyük önem taşıdığından hareketle ‘ToyMobil Park’ projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, genelde alışveriş merkezleri ve lunaparklarda yer alan oyuncakları ve oyun alanlarını bu kez de Orhaneli ilçesindeki miniklerin ayağına getirdi. İlçelerde oturan çocukların eğlencenin keyfini yaşaması için hayata geçirilen oyun tırı çocukların akınına uğradı. Basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi birbirinden keyifli oyuncaklarla haşır neşir olan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. 17 ilçeyi gezmeye devam eden oyun tırı çocuklara eğlence için her türlü imkanı sağlıyor. Etkinlikte Orhaneli Belediyesi de çocuklara pamuk şeker dağıtırken, çocuklar hem eğlendi hem de ağızlarının tadını doyasıya çıkardı.

Oyun tırında eğlenen çocuklar, oyun parkını ayağına kadar getiren Büyükşehir Belediyesi’ne mutlu tebessümler ile teşekkür etti.