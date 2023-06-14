Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ile ekibi, Kurban Bayramında Kocaeli bölgesindeki ihtiyaç sahipleri aileleri yalnız bırakmayarak gıda kolisi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri aileleri yalnız bırakmadı. Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği, evleri tek tek ziyaret ederek büyüklerin hal ve hatırlarını sordu. Ailelerin dertlerini dinleyen Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, kendi elleriyle hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Çocukları da unutmayan dernek üyeleri, miniklere oyuncak vererek yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Kurban Bayramında kimseyi yalnız bırakmak istemediklerini söyleyen Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, “Kocaeli bölgesindeki tüm ihtiyaç sahipleri ailelerimizi tespit ettik. Hepsinin evine tek tek giderek dertlerini dinledik ve hazırladığımız gıda kolilerini teslim ettik. Çocuklarımıza da çeşitli hediyeler verdik. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. İhtiyaç sahibi aileler ve çocuklar hiçbir zaman yalnız değiller, biz varız. Peygamber efendimizin (s.a.v) ’Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ sözünü aklımızdan çıkarmayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.