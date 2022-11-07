5 işlemi yapmaya imkan sağlıyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören kuzinelerin fiyatı 400 TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

5 işlemi yapmaya imkan sağlıyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören kuzinelerin fiyatı 400 TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile gözden düşen soba ve kuzine kullanımı son yıllarda tekrar revaçta. Vatandaşlar, tek ateş kaynağı ile ısınmanın yanı sıra; ayı anda ekmek pişirme, yemek pişirme, çay demleme ve su kaynatma imkanı bulduğu için bu sobalara rağbet göstermeye başladı. Özellikle kırsal kesimlerde, yaylalarda ve köy evlerinde kullanılan kuzinelerin fiyatı kalitesine göre 400 TL ile 12 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

“Kuzine sobaların fiyatı 400 TL ile 12 bin TL arasında değişiyor”

Sobaların fiyatı hakkında bilgi veren, 41 yıldır soba çeşitleri satan esnaf Şeref Şentürk, “Vatandaşlar geçen seneye oranla sobalara biraz daha fazla ilgi gösteriyor. Kuzine soba fiyatları 400 TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. 400 TL’ye satılan ince sac sobalar. En kalın olan, her tarafı dökümlü şömine tipi sobalar da 12 bin TL’den satılıyor. Vatandaşlar en çok 1,5-2 bin TL olan sobalara rağbet gösteriyor. En çok tercih edilen sobalar sac kuzineler. Vatandaşlar kuzinede hem ısınıyor hem ekmek pişiriyor hem yemek yapıyor hem çay demliyor hem de kazana sıcak su sağlayarak tek bir ateşi çok amaçlı olarak kullanıyor. Kuzineli sobaların kovalı olanları çok tercih edilmiyor. 1 kovanın fiyatı 100 TL ve senede en az 4 kez değişmesi gerekiyor. O yüzden en çok sac ve döküm kuzineler tercih ediliyor. Geçen yıl bin TL’ye sattığım sobayı şu anda 3 bin TL’ye satıyoruz. Fiyatlar oldukça arttı” dedi.

“Kuzineleri bin 200 TL’ye imal ediyoruz”

Sac kuzinelerin kabasını bin 200 TL’ye yaptıklarını ifade eden ve 47 yıldır soba imalatı yapan Abdulkadir Akbulut, “Burada sac kuzine, emaye ve döküm türünde sobaları yapıyoruz. Bu sobaların kalın olanlarından günde 20 tane imal edebilirken, incelerden ise 70-80 tane yapabiliyoruz. Sobalarımızın toptan satışlarını ortalama bin 200 TL’den yapıyoruz. Geçen sene satışlarımız 800-900 TL civarında iken bu yıl bin 200 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımızın sobaya ilgileri hala devam ediyor. Özellikle Sakarya, İzmir taraflarındaki şehirler bizden çok fazla alışveriş yapıyor. Bu soba ile ekmek pişirip yemekler yapabilirler. Kömürlü sobalarda fiyatlar 6-7 bin lira arasında oluyor. Ama bizim yaptığımız bu sobalar, köylerde kullanırken üzerinde her şeyi yapabileceğiniz ideal bir üründür. Aynı zamanda bu sobalarımızın içerisinde kova da bulunmuyor” diye konuştu.