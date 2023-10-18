Eskişehir’de bir mahallede yaşanan imar sorunu nedeniyle vatandaşlar yolları kapatırken, aynı bölgenin bir tarafında kaldırımı asfaltı olmayan sokaklar, diğer tarafta milyonluk dairelerin olması dikkat çekiyor.

Çankaya Mahallesinde bulunan imar karışıklığı dikkat çekiyor. Mahalle içinde farklı kat artırımları bulunuyor. Mahallede özellikle dar gelirli ailelerin yaşadığı alanda çalışma yapılmaması sonrasında vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar gözler önünde. Birçok sokakta kaldırım ve yol yokken imarda yaşanan sorunlar nedeniyle ise çoğu vatandaşlar yolların kendilerine ait olduğunu iddia ederek telle çevirdi. Vatandaşların yıllardır beklediği kat artırımının yanı sıra bazlı binaların yapılmasına ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden izin çıkmıyor. Depreme dayanıklılık konusunda Eskişehir’in en sağlam bölgelerin başında geldiği bilinen bölgeye çalışmama yapılmaması ise hayrete düşürüyor. Eskişehir’de birçok köyde bulunan kaldırımlar vatandaşların yaşadığı bu bölgede henüz yapılmadı. Şehir merkezine araçla 10 dakikalık mesafe de olan bölgede vatandaşlar duruma tepkili. Tek bir çalışma yapılmayan bölgenin yaklaşık 100 metre karşısında bulunan Vadişehir Mahallesine ait alanda ise yapılan daireler 4 milyona alıcı buluyor. Yaşadıkları rezilliğin sonra erdirilmesini isteyen vatandaşlar özellikle kat artırımını ve bölgenin düzenlenmesini istedi.

“Konuyu gündeme getiriyoruz ancak olumlu cevap alamıyoruz”

AK Parti Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Murat Özcan, konunun takipçisi olduklarını ancak konuyla ilgili bir sonuç alamadıklarını belirtti. Vatandaşların çağdaş yapılarda oturması için mücadele ettiklerini ifade eden Özcan, konuşmasının devamın da şunları söyledi:

“Karapınar gecekondu önleme bölgesinin sınırları dışında kalan görmüş olduğunuz gibi metropolde kalmış, imarı doğru dürüst yapılmamış, ada bazlı yerlerimizi ada bazlı emsal bazlı imarlaştırarak, hem buranın yollarının ve sosyal tesislerinin genişlemesi, hem de buradaki gariban vatandaşlarımızın da tıpkı şurada olduğu gibi siteleşme mantığıyla beraber yani çağdaş yapılarda mimarileri de oturmasını talep ettik. Bize verilen cevap bunlar rantçı teklifler geliyor. Mahsus üstü kapalı örtbas edilen cevaplar aldık. Halbuki teklifimizde bir rant yok. Teklifimizde sadece bu görmüş olduğunuz metruk halde kalmasına sebep olan imarlaşmanın, siteleşme emsal bazında ada bazında bir emsal verilerek yapılacak olan imar ulaşmanın daha çağdaş bir mimariye uygun olması ve bu gariban insanların da bundan faydalanacaksa rant varsa da bu gariban vatandaşların rantı olacak. Burada olduğu gibi zengin insanların rantı olmayacak. Bırakın imar ulaşmasını. Burada herhangi bir sosyal alan yok. Görmüş olduğunuz gibi evler metruk vaziyette duruyor. Neden? Çünkü burada bir imar yok. Buranın devamını sağlayacak şekilde yani daha önce TOKİ marifetiyle yapılmış, daha sonra da belediye marifetiyle imaları verilmiş. Siteleşme mantığında emsale uygun çağdaş bir mimarinin ve imar ulaşmanın burada yıllardan beri 50 yıldan beri 40 yıldan beri oturan değerli vatandaşlarımıza da verilmesi tarafındayız. Bunların da bu vatandaşlarımızın hak ettiğini düşünüyoruz ama maalesef yıllardır bu uygulamalarıyla hem Odunpazarı Belediyesi, hem Büyükşehir Belediyesi, bu hakkın bu vatandaşlara ait olmadığını iddia ediyorlar. Biz de hakkın vatandaşlara ait olduğunu iddia ediyoruz” dedi.