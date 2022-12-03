Şırnak’ta 34 çiftçi, ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi çerçevesinde köylerinde yaşayıp aldıkları destekle hayvan sayılarında önemli artış sağladı.

Şırnak’ta 34 çiftçi, ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi çerçevesinde köylerinde yaşayıp aldıkları destekle hayvan sayılarında önemli artış sağladı.

Yaklaşık 1 milyon dekar mera ve yaylalara sahip Şırnak’ta sağlanan desteklerle küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 135 bine ulaştı. Şırnak’ta, hayvan sayısının artırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Valilik ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’ çerçevesinde hem başvurular hem de destekler sürüyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Kumçatı beldesinde projeden faydalanan çiftçileri ziyaret etti. Vali Osman Bilgin, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesini nasıl daha ileriye götürebiliriz derdindeyiz. Burada da köylümüzün, vatandaşlarımızın üreterek hayatın içinde tutmak ve hayata değer katmasını sağlamak derdindeyiz. Alan el değil, veren el olmak lazım. Ben çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Projeden yararlanan Ahmet Saknak da, “Bu projeden yararlandım ve artık bir sürüm var. Bizde bu sürü ile geçimimizi sağlıyoruz. Destek verenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.