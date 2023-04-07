Ağrı’da hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi ile toplanan yardımlar Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Ağrı’da geçen yıl başlatılan "Bir Sınıf Bir Koli" bu Ramazan ayında da Ağrı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi işbirliği ile devam ettirildi. Bu doğrultuda Ağrı’da ki tüm okullardan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin destekleriyle toplanan yardımlar afet bölgesi olan Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı, “Proje kapsamında toplanan kolileri deprem bölgesine göndermeye başladık. İlk rotamız Kahramanmaraş ikinci rotamız ise Adıyaman. 2 bin adet gıda kolimizi yola çıkaracağız. İlimizdeki okulların tamamı çok yoğun bir destek verdi. Geri kalan kolilerimizin bir kısmını ilimizdeki depremzedelere bir kısmını da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Depremin yaralarını el birliği ile saracağız” ifadelerine yer verdi.