Samsun’da parkta toplanan binlerce kişi, geleneksel hale getirdikleri alışkanlık üzerine oruçlarını piknik yaparak mangal eşliğinde açıyor. Birçok mangalın aynı anda yanmasıyla da gökyüzünü duman bulutu kaplıyor.

Samsun’da her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen iftar buluşmaları, Batıpark’ta yine renkli görüntülere sahne oluyor. Binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, vatandaşlar iftarlarını piknik yaparak ve mangal eşliğinde açıyor. 825 bin metrekarelik geniş bir alana sahip olan Batıpark, Amazon Kanalı, seyir terası, restoranları ve piknik alanlarıyla Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Mart ayının ortalarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 15 derece üzerinde seyrettiği kentte Batıpark’a akın eden vatandaşlar, iftar saatine kısa bir süre kala mangallarını yakarak gökyüzünü dumanla kaplıyor. Samsunluların gelenek haline getirdiği bu iftar etkinliği, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Mangal dumanının yükseldiği ve Ramazan ruhunun piknik havasında yaşandığı Batıpark, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar saatlerinde yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

"Her yer dolmuş taşmış, yerde iftar yapacağız"

Kalabalıktan dolayı masalı bir yer bulamadıkları için yerde iftar yapacaklarını dile getiren Emir Eskiçırak, "İftar yapmak için Batıpark’a geldik. Mangalda sucuk ve köfte yapacağız. Bugün için arkadaşlarla burayı seçtik. Alan çok kalabalık. Maalesef masalı yer bulamadık. Biraz geç geldik. Daha erken gelseydik bulabilirdik ancak her yer dolmuş taşmış. Biz de sofra bezini kurduk, yerde iftar yapacağız" dedi.

"Orucumuzu piknik yaparak açmak istedik"

Arkadaşları ile birlikte oruçlarını piknik yaparak açmak istediklerini belirten Ersan Yıldız, "Kalabalık bir ekip olarak Ramazan ayında piknik yapmayı düşündük. Bu sefer orucumuzu piknik yaparak açmak istedik. Mekan gayet kalabalık ve eğlenceli görünüyor. Çok erken geldik. Çok kalabalık ve çok talep olacağını bildiğimizden öğlen saatlerinde geldik. Önlemimizi aldığımızdan masa bulduk. Menümüzde tavuk ve köfte var. Allah herkesin orucunu kabul etsin" diye konuştu.

"Saat 14.00’ten sonra gelen yer bulamaz"

Çok rağbet gören alanda masalı yer bulmanın oldukça zor olduğuna değinen Yusuf Seldüz ise "İftar için arkadaşlarımızla mangal yapmak istedik. Onun için de güzel bir atmosferi olan Batıpark’a geldik. Samsun’da havalar şu an çok güzel. Buranın yerlisiyiz ve bu geleneği biliyoruz. Çok erken geldiğimizden masa bulduk. Saat 14.00’ten sonra gelenler burada masa bulmazlar. Erken gelmemize rağmen biz bile zor yer bulduk" şeklinde konuştu.

Alanda akşam ezanının ardından oruçlar açılırken, uzun bir süre gökyüzünü meşgul eden mangal dumanlarının yerini bu sefer da semaver dumanları alıyor. İftarlarını yapan Samsunlular, yemeğin üstüne semaver çayı içerek sahura kadar alanda piknik yapmaya devam ediyor.