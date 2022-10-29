Adana’da bir kişinin kıyafetlerini sokak ortasında çıkartıp, onu darp edip, yüzünü de jiletle kestiği ileri sürülen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Adana’da bir kişinin kıyafetlerini sokak ortasında çıkartıp, onu darp edip, yüzünü de jiletle kestiği ileri sürülen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Yusuf T. (29), oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket K.’nin (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Şevket K. , arkadaşları Şerif (26) ve kardeşi Sedat O. (21), Hüseyin P. (21) ile birlikte Yusuf T.’nin peşine düştü. Şüpheliler, Yusuf T.’yi sokak ortasında yakalayıp, darp etmeye başladı. Gruptaki şüpheliler şahsın üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları da yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan şahsın üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle yüzüne kesti. Şevket K. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yusuf T.’nin, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan aranması olduğu için polis merkezi ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın saklandığı adrese yapılan baskında yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine götürdü. Şüphelilerin, şahsın pantolonundaki 200 lirasını ve telefonunu da gasp ettikleri öğrenildi.

Polis, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için şahsı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K., Şerif ile kardeşi Sedat O.tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.