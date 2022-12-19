Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bir Piyano Dört El Resitali yoğun ilgi gördü. Dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bir Piyano Dört El Resitali yoğun ilgi gördü. Dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ‘Blanc&Noir’ adıyla konserler veren dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner’i, Bir Piyano Dört El Resitali’nde müzikseverlerle buluştu. Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki konsere yoğun ilgi gösterildi.

İki piyanistin farklı albümlerinden eserlere yer verdiği program, dinleyenleri Avrupa’dan Asya’ya uzanan keyifli bir yolculuğa çıkardı. Beethoven’ın jazz armonileriyle Aşık Veysel ezgilerinin klasik müzikle ve Mozart’ın Alla Turca’sının Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner düzenlemeleriyle buluştuğu benzersiz Blanc&Noir performansı, uzun süre alkışlandı. Aslen Gaziantepli olan Selin Şekeranber’in annesi Opera Sanatçısı Gölge Şekeranber, ‘Bahçalarda Mor Meni’ isimli türküyü seslendirdi.

Bugün benim için ayrıca çok özel

Konser öncesi değerlendirmede bulunan Piyanist Selin Şekeranber, “Şehitkamil Sanat Merkezindeyiz. Çok heyecanlıyız. Çünkü Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bu konserimizi yapıyoruz. Ben de anne tarafından Gaziantepliyim. O yüzden bugün benim için ayrıca çok özel. Destekleri için Şehitkamil Belediye Başkanımıza, bu güzel sanat merkezinde çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir buluşma yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Çok özel bir konser

Piyanist Yudum Çetiner ise yaptığı açıklamada, “Bu akşam, sevgili meslektaşım Selin Şekeranber ile birlikte çok özel bir konserimiz var. Programımızın dinamiği çok yüksek. Bu güzel kutlama gününe özel bir program. Dinleyicilerimiz ile bu akşam buluşacağımız için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel tarafından Piyanist Selin Şekeranber ile Yudum Çetiner’e çiçek ve hediye takdim edildi.