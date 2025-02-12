Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya turu kapsamında bugün gerçekleştirdiği Endonezya temaslarında Cumhurbaşkanı Subianto'ya Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.ANKARA (İGFA) - Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 1’inci Toplantısı vesilesiyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya'da takdim ettiği yereli ve milli elektrikli otomobil Togg'un birini de Endonezya'ya hediye etti.

Türkiye-Endonezya ilşikilerinin geliştirildiği görüşmeler sonrasında enerji, tarım, ticaret, savunma sanayisi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metni imzalandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, ilişkilerin geleceğine yön veren kapsamlı ortak bildiriyi kabul eden liderler, görüşmelerde ticaretin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1889596808332013640

Özellikle Endonezya’nın yeni başkenti Nusantara’nın inşa sürecinde, dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "ASEAN ve üyeleriyle münasebetlerimizi geliştirmekte kararlıyız. ASEAN Sekretaryasına ev sahipliği yapan Endonezya’nın, ülkemizin ASEAN’la iş birliğinin güçlenmesinde desteğine güveniyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık. Endonezya’nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze’nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya’yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Erdoğan, daha sonra mevkidaşına Pamukkale beyazı Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı Togg hediye etti.