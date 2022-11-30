Adıyaman’da, bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Yücel idaresindeki 02 ACS 309 plakalı motosiklet ile Hasan Kalaycı idaresindeki 02 ACS 683 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi 2074 Sokak içerisinde Yunus Doğan idaresindeki 34 BU 1098 plakalı otomobille çarpıştı. İki motosiklet ve bir otomobilin karışmış olduğu kazada motosiklet sürücülerinden Muhammed Yücel ile arkasında yolcu olarak bulunan Muhammed Eren Çelebigil yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.