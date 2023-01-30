Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden EMD Kurucu Başkanı Özden Alpdağ, EMD İzmir Şubesi kurucuları Yener Özkesen, Barış Kudar ve EMD İzmir Şubesi üyeleri Abdullah Bozkurt, Adnan Çağlayan, Aytaç Sefiloğlu, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Yaşar Sezginer için ‘Bir Ömür Ekonomi Yazanlar’ adıyla bir anma töreni düzenledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden EMD Kurucu Başkanı Özden Alpdağ, EMD İzmir Şubesi kurucuları Yener Özkesen, Barış Kudar ve EMD İzmir Şubesi üyeleri Abdullah Bozkurt, Adnan Çağlayan, Aytaç Sefiloğlu, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Yaşar Sezginer için ‘Bir Ömür Ekonomi Yazanlar’ adıyla bir anma töreni düzenledi.

İzmir’in Çankaya semtinde bulunan Hisar Camii girişinde gerçekleştirilen anma törenine EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ve dernek yönetimi ile üyeleri katıldı. Anma töreninde konuşan Demircan, “Kuruluş sürecinden bugüne kaybettiğimiz EMD üyesi 9 meslektaşımızı anmak için bugün burada toplandık. Hepsi mesleğinde onurlu ve kalemlerini toplum yararına kullanmış, anılmayı hak eden insanlar. Onların isimlerini yaşatabilmek için yaklaşık 10 senedir değişik şekillerde anmalar düzenliyoruz. Pandemi döneminde online anmalar yaptık. Halkın da onları tanıması, bilmesi adına anma programlarını halkımızın yoğun olduğu noktalarda yapmaya gayret ediyoruz” dedi. Anma töreninin ardından, vefat eden gazeteciler adına vatandaşlara tavuklu pilav dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de alana getirdiği araçla sıcak içecek ikramında bulundu.