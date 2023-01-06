Kültürel canlılığı arttırmak ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla Osmaniye Belediyesi Fikir Sanat Tiyatro Topluluğu bünyesinde kurulan tiyatro topluluğu tarafından, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 7 Ocak Destanı ’Bir ölür bin diriliriz’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültürel canlılığı arttırmak ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla Osmaniye Belediyesi Fikir Sanat Tiyatro Topluluğu bünyesinde kurulan tiyatro topluluğu tarafından, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 7 Ocak Destanı ’Bir ölür bin diriliriz’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gökşen Dinç ve Gül Hayat Demirci’nin kaleme aldığı, Öznur Gökşen Dinç’in yönettiği oyunda, şimdinin Osmaniye’si zamanın Cebelibereket’i olan Çukurova topraklarında geçen, 1920’li yılların yoklukla ve çetin geçen savaş mücadeleleri anlatıldı. 40 kişilik oyuncu kadrosu ile 2 perde ve 18 bölüm olarak tiyatro severlerin beğenisine sunulan oyunda, Fransızların düzenli ordularına karşı çetelerin kazmayla kürekle savaştığı, kadınların ve çocukların verdiği destek ile Rahime Hatun’u, Saim Bey’i ve daha nice çete liderlerinin mücadeleleri ele alındı. Her sahnesinde ayrı bir duygunun yansıtıldığı oyun beğeniyle izlenirken, tiyatro severlerden de tam not aldı. Tiyatro severler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan oyunun son sahnesinde verilen ‘Bir ölür bin diriliriz’ mesajının ardından oyuncular tarafından açılan Türk bayrağı sahnesinde ise duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Saim Bey ve arkadaşlarının Mamure İstasyonunda verdikleri mücadeleyi duyurmak için yürüyüş yaptıklarını hatırlatarak, “Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Yaklaşık 500 kişilik gencimize aynı Saim Bey ve arkadaşlarının Mamure İstasyonu’na yaptıkları saldırıyı ve mücadeleyi insanlara duyurmak için bir yürüyüş gerçekleştirdik. 1 saat boyunca ellerimizde Mustafa Kemal’in emanet ettiği gençlerle yürüdük. Şimdi de burada bizlere bir kez daha yaşattılar. Oyuncularımız tebrik ediyorum. Böyle bir tiyatro ekibini desteklediği için belediyemizi kutluyorum” dedi.

Osmaniye’de şehir tiyatrolarına ilk adımı atmış olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Osmaniye Belediyesi olarak Fikir Sanat Tiyatro Topluluğumuzu her zaman destekliyoruz. Bu ilk oyunumuzdu. İnşallah Osmaniye’de şehir tiyatrolarının ilk adımını bu şekilde atmış olacağız. Daha da farklı oyunlarda buluşmak dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık” diye konuştu.

Oyunun tüm hazırlıklarını bir buçuk ay içerisinde tamamladıklarına değinen Yönetmen Öznur Gökşen Dinç ise “Biz bu ekiple bir buçuk ay önce başladık. Elimizde oynayacağımız bir metin yoktu. Metni oluşturmak, sahneye koymak, dekoru, kostümü derken tam bir buçuk ay sonunda oyunumuz ortaya çıktı. O günleri hatırlatmak için elimizden geleni yaptık. Biz tiyatroyu anlatmaya çalışmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer tarafından 7 Ocak Destanı ’Bir ölür bin diriliriz’ adlı tiyatro oyununun yönetmeni Öznur Gökşen Dinç’e çiçek takdim etmesiyle gala gecesi sona erdi.