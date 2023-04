Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir okula daha halı saha kazandırıldı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçecinde bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulunun bahçesine yapılan ve yetkililere teslim edilen halı sahada ilk maçı Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer yaptı. Maç sonrası açıklama yapan Başkan Suer, “Halı sahamız okulumuza, özellikle değerli öğrencilerimize hayırlı olsun. Halı sahanın açılışını yaptık. Sahamız on numara olmuş. İlk maç kıran kırana geçti. Kazanan dostluk oldu. Her şey Gölpazarı için. Biz her zaman şunu söylüyoruz; insanlar eğitimin içerisinde kontrol edilir ve korunur. Ama eğitimin içerisinde de insanların hayata dair kazanımlarını artıracak faaliyetler, spor ve sanat faaliyetleridir. Belediye başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Birçok alanda da beraber çalışma fırsatı da buluyoruz” ifadelerini kullandı.