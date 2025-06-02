Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yakutiye Kent Meydanı’nda Sağlık İl Müdürlüğü ile Yeşilay Erzurum Şubesinin iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda; tütün ürünlerinin zararları anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Karbonmonoksit ölçümleri yapıldı. Karbonmonoksit değeri yüksek çıkan bireyler sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) tanıtılarak burada sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu vurgulandı. "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı. Değeri yüksek çıkan bireyler SHM’lerdeki diyetisyenlere yönlendirildi ve sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam konularında önerilerde bulunuldu. Kalın bağırsak kanserinin erken teşhisi amacıyla, 50-70 yaş aralığındaki kişilere ücretsiz test dağıtıldı. Meme kanseri ve rahim kanseri için de bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen bu etkinlik, tütünle mücadelede toplumun her kesimini bilinçlendirme yönünde önemli bir adım oldu" denildi.