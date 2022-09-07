Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın çam ağaçlarıyla kaplı Engelsiz Kafe spor ve yaşam alanında özel gereksinimli çocuklar, gençler aileleriyle birlikte kamp kurdu. Kamp, perşembe günü sona erecek.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın çam ağaçlarıyla kaplı Engelsiz Kafe spor ve yaşam alanında özel gereksinimli çocuklar, gençler aileleriyle birlikte kamp kurdu. Kamp, perşembe günü sona erecek.

Antalya’nın doğa harikası falez bandında yer alan Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın Engelsiz Kafe spor ve yaşam alanı çok özel bir kampa ev sahipliği yapıyor. Özel gereksinimli çocuklar ve gençler aileleriyle, üç gün boyunca yaklaşık sekiz dönümlük alana kurulu Engelsiz Kafe’nin Akdeniz’e uzanan noktasında kurulan çadırlarda konaklayacak, gün içinde oyunlar oynayıp atölyelere katılacak, akşam saatlerinde ise masal ve müzik dinletilerine eşlik edecek. Perşembe günü sona erecek kamp, dün öğle saatlerinde başladı. “Bir nefes engelsiz kamp” adıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık seksen kişi yer alırken açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu da katıldı. Başkan Ümit Uysal’ın sevgilerini ileten Kansu, yedi yıl içinde bu kampı dördüncü kez gerçekleştirdiklerini aktardı.