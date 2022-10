Ressam Kadir Ablak’ın “Bir Metropol’ün Anatomisi” isimli sergisi, İstanbul Corpus Galeri’de sanatseverler buluştu.

Ressam Kadir Ablak’ın “Bir Metropol’ün Anatomisi” isimli sergisi, İstanbul Corpus Galeri’de sanatseverler buluştu. Sergiyi Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi Küratörü Eğitimci-Ressam İlhan Aydan da gezdi.

Edisyonlu tekstür baskı çalışmalarının yanı sıra tekstür baskı üzerine karışık teknik eserlerden oluşan 50’den fazla resimden oluşan Bir Metropol’ün Anatomisi” isimli sergi, Mehmet Demir küratörlüğünde İstanbul Corpus Galeri’de sanatseverlerle buluştu. Sergiyi binlerce sanatsever büyük bir beğeniyle gezdi.

“Gerçek İstanbul’u çiziyorum”

Eserlerinde uzun yıllardır İstanbul’u çalışan Ablak, sanatını özetlerken: “Ben, herkesin görmek istediği İstanbul’u değil, gerçekte var olan ve bu şehirde yaşayanların her gün, her an karşılaştıkları ama çoğu zaman farkında bile olmadıkları ‘öteki’ İstanbul’u çiziyorum” diye konuştu.