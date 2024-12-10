Karaman’da üniversite öğrencilerinin düzenlediği "Türkiye Kül Tablası Değildir" etkinliği çerçevesinde mesire alanlarından ve üniversite çevresinden toplanan sigara izmaritleri sergilendi. Etkinlikte 1 metrekare alandan toplanan izmarit sayısı şaşırttı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tenis Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş ve öğrencileri çevreden topladıkları sigara izmaritleri ve çöpleri üniversite yerleşkesinde “Türkiye Kül Tablası Değildir” pankartlarıyla sergiledi. Aynı zamanda üniversitesi içerisinde kurulan tenis kortunda öğrenciler tenis oynadı.

“Bir metrekarelik alanda yaklaşık 750 izmarit toplandı”

Etkinlik hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, “Dünyada milyonlarca insan sigara içiyor ve her yıl yaklaşık 118 milyar sigara izmariti doğaya atılıyor. Bu durum, doğanın ciddi şekilde kirlenmesine neden oluyor. Sigara izmaritlerinin tahmin ettiğimizden çok daha büyük zararları var. Özellikle günümüzde, yaşamı ve ekolojik sistemi tehdit eden bir unsura dönüşmüş durumda. 2 yıldan fazla süreyle toprakta yok olmuyor. Bu sebeple, öncelikli olarak ’Türkiye kül tablası değildir’ diyerek yere sigara izmariti atan kişileri bilinçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik, spor ve çevre dersi kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi ve Tenis Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, etkinlik sırasında sigara izmaritlerini topladı. Sadece bir metrekarelik bir alandan bir şişe dolusu, yaklaşık 750 adet sigara izmariti toplandı ve herkes şaşırdı. Etkinlik sırasında, öğle vakti KMU Çarşı’da yemek yemeye gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerimize de bir mesaj verdik. Onlara görsel olarak bu problemin ciddiyetini gösterdik. ‘Çöp atmayın, sigara izmariti atmayın’ diyerek farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.

“Farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz”

Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melisa Erdoğan, etkinlik çerçevesinde sigara izmariti ve çöp topladık, doğa yürüyüşleri yaptık. Hocamızın destekleriyle, doğayı daha temiz bir hale getirmek için çabaladık. Topladığımız izmarit ve çöpleri, farkındalık oluşturmak amacıyla sergi şeklinde sunduk. İnsanları çevreyi korumaya teşvik etmeyi hedefliyoruz” diye konuşurken Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Oktay Şahin de etkinlik hakkında “Çöp ve sigara izmariti topladık. İnsanlarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla topladığımız materyalleri KMÜ Çarşı’da sergiledik” diye konuştu.