Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklerin katılımıyla, Menteşe ilçesindeki Şehbal Baydur ve Akçaova İlk/Ortaokullarında öğrencilerle askerleri bir araya getiren özel bir etkinlik düzenlendi.

"Bir Mektup Da Sen Yaz" etkinliği kapsamında, öğrenciler büyük bir heyecanla kaleme aldıkları mektupları Mehmetçiklere teslim etti. Mektuplarda vatan sevgisi, kahraman askerlerimize duyulan minnet ve destek ifadeleri yer aldı. Askerler de öğrencilerin samimi mektuplarına yanıt vererek, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

"Milli birlik ve vatan sevgisi pekiştirildi"

Gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken, vatan savunmasında görev yapan Mehmetçikler için de büyük bir moral kaynağı oldu. Çocukların yazdığı mektuplar, onların vatan sevgisini ve milli birlik bilincini pekiştirirken, Mehmetçiklerin yanıtları da öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katkı sağlayan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve kahraman Mehmetçiklere teşekkür ederek, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.