DÜZCE (İHA) – Ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Bir lokma bin sofra’ iftar programı Düzce’de depremzedelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

81 il merkezinde 73 bin kişiyle, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş merkez ile Elbistan’da ise 1 milyon afetzedeyle iftar ve sahur yemeklerinde bir araya gelmeye başladı. Daha önce bir çok şehirde gerçekleştirilen program Düzce ile aynı anda Bingöl ve Manisa’da da gerçekleştirildi. Düzce’de gerçekleştirilen programa protokol üyelerinin yanı sıra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenerek Düzce’ye gelen depremzedeler de katılım sağladı.