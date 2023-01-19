Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda videoda aksayarak kaçmaya çalıştığı görülen siyah renkli bir başka köpeğin ise ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Arka sağ ayağına gelen saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.

Kimlik ve telefonunu almadan evden çıkan gençten 2 gündür haber alınamıyor

Kimlik ve telefonunu almadan evden çıkan gençten 2 gündür haber alınamıyor

Diğer köpek de ayağından vurulmuş

O.A. isimli kişinin köpeği vurduğu anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören zanlı, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçtı ancak kısa süre içinde öldü.

Olay, 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kişi pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katlederken, güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir başka köpeğin ise aynı kişi tarafından ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.