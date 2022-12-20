Mustafakemalpaşa’ya 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sincansarnıç Mahallesi’ndeki ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Süleyman Şeker’in yaşamı bir kitapla değişti.

Mustafakemalpaşa’ya 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sincansarnıç Mahallesi’ndeki ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Süleyman Şeker’in yaşamı bir kitapla değişti.

Türkçe dersinde öğretmeninin, ‘Sizi etkileyen en önemli olay nedir?’ sorusuna, ‘Kitap okumak’ yanıtını veren küçük öğrenciye, okuduğu ilk kitabı geçtiğimiz yıl Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş’ın hediye ettiği ortaya çıktı.

Daha önce kitap okumaya ilgi duymayan Süleyman Şeker’in, ‘Kitapçı abi’ diye bahsettiği Kaymakam Altıntaş, bir toplantı esnasında bu durumu öğrenince okulu ikinci kez ziyaret ederek hem küçük öğrenciye hem de arkadaşlarına onlarca kitap dağıttı.

Mustafakemalpaşa’da okuma kültürünün yaygınlaşması ve kitaplara dost nesiller yetiştirmek amacıyla okullarda yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla sürdürülen, ‘Her Kitap Bir Işıktır’ ve ‘Öğrenciler-Yazarlarla Buluşuyor’ projelerine kurum ve kuruluşlarda destek verirken, özellikle kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan kırsal bölge öğrencilerine yönelik etkin faaliyetler yapılıyor.

Arkadaşlarını gezerek ödünç kitaplar aldı

Bu çerçevede gönülleri ısıtan bir haber Mustafakemalpaşa’nın kırsal Sincansarnıç Mahallesi’nden geldi. Sincansarnıç Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Süleyman Şeker, Türkçe Öğretmeni Sevgi Aydın’ın derste, ‘Kitap okuma ile ilgili hayatınızı etkileyen bir olay yaşadınız mı?’ sorusuna verdiği yanıtta, ‘Kitapçı abi’ diye bahsettiği Kaymakam Ahmet Altıntaş’ın geçtiğimiz yıl okulu ziyaretinde kendisine Mustafa Orakçı’nın ‘Levent’ adlı kitabını hediye ettiğini söyledi. Daha önceleri kitap okumaya ilgisi olmadığını belirten 11 yaşındaki öğrenci, hediye kitabı büyük bir heyecanla bitirdikten sonra tüm arkadaşlarını gezerek serinin tüm kitaplarını okumak için ödünç aldı.

Kitapçı abi, kaymakam çıktı

Kısa zamanda kitap okumayı bir yaşam biçimine çeviren Süleyman Şeker’in derste öğretmenine verdiği yanıtı bir toplantıda öğrenen Kaymakam Ahmet Altıntaş, Sincansarnıç Ortaokulu’nu ikinci kez ziyaret ederek, kendisini ‘Kitapçı abi’ olarak hatırlayan küçük öğrenciyle tanıştı.

Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Şube Müdürü Mehmet Sabri Tekin, HOTKOP Başkanı Varol Üregen ve Hüseyin Tunçer’in de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Altıntaş, kitap kurdu öğrencinin ağzından okuma serüvenini dinledi.

Küçük kitap kurdu ile keyifli sohbet

Keyifli sohbette öğrencilere yanında getirdiği kitapları hediye eden Kaymakam Altıntaş, “Öğrencimizin ortaya koyduğu bu farkındalık, kitap okumaya attığı bu güzel adım, başta kendisi olmak üzere hem bizler hem öğretmenleri ve de ailesi için çok değerli. Arkadaşları içinde örnek bir yaklaşım. Kitap okumanın, insan gelişiminde yapısal farklılıklar oluşturduğu biliniyor. Öğrencimizin hayatı boyunca edindiği bu beceriyi sürdürmesi en büyük dileğimiz” diye konuştu.

‘Okumak, tüm öğrenmelerin temelidir’

Aynı zamanda bir yazar olan, ‘Okumanın Gücü’ ve ‘Kişiye Özel Öğrenme’ adlı eserleri bulunan Kaymakam Ahmet Altıntaş, “Kitaplara dost çocuklar yetiştirmek toplumsal bir sorumluluk. Okumak, okuduğunu anlama yeteneğini geliştirir, bu da tüm derslerin ve öğrenmelerin temelini oluşturur. Şu bir gerçektir ki beş yıl sonra ne olacağımızı okuduklarımız ve birlikte olduklarımız belirler. Bilginin güç olduğu bir dünyada kitaplardan uzak durmamalıyız. Bizlerde bu konuda çocuklarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Okul müdürümüz Samet Akça ve Türkçe öğretmenimiz Sevgi Aydın öncülüğünde öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını takip edeceğiz. Öğrencilerimizin kitapla buluşmalarını sağlayan HOTKOP yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kitaplarına şimdi gözü gibi bakıyor

Kaymakam Ahmet Altıntaş ile tanışarak, okumayı sevdiren kitap serisini elinden alan Süleyman Şeker ise evdeki kitaplarına gözü gibi baktığını söyledi. Şeker, “Normalde kitap okumaya karşı bir ilgim yoktu ancak bana hediye edilen kitabı okuyunca çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımdaki ‘Levent’ kitaplarını da alıp okudum. Bu olaydan sonra kitap okumayı sevmeye başladım. Şu an kitap okumayı çok seviyorum ve daha çok kitap okuyorum” dedi.