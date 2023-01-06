Uşak’ta cadde ortasında bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Uşak’ta cadde ortasında bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Uşak’ta ‘Matematik Seferberliği’ çalıştayı düzenlendi Uşak’ta ‘Matematik Seferberliği’ çalıştayı düzenlendi

Uşak’ta Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Kaya Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlar çekilirken M.S. (48), silahla vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli olay yerine yakın bir yerde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.