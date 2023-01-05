D-100 Karayolu’nun Nakışlar Mahallesi mevkiinde 3 Ocak’ta meydana gelen kazada, A.P. idaresindeki 54 AAJ 765 Peugeot marka hafif ticari araç ile Ömer Kurt yönetimindeki 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpışmış, motosiklet ikiye bölünürken, hafif ticari araç ise yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla atmıştı. Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti.

26 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı,

26 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı,

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda bir kişinin ölümüyle neticelenen kazada, yaralı sürücü sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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