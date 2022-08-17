Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde, standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akarsu ve sondaj kuyularının her türlü kullanımı yasaklandı.

Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde, standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akarsu ve sondaj kuyularının her türlü kullanımı yasaklandı.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Kanlı ishal ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşların bir kısmı şehir dışındaki hastanelerde tedavi altına alındı. Hastalardan 115’i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi"

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yuva köyü ile ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Devlet Su İşleri 5’inci Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

"Köydeki tesislere ait sondajlar denetlenecek"

Ayrıca, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan, mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’ndeki işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.