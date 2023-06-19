Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 17 yaşında bir kişinin boğulduğu olayda, itfaiye ekiplerinin boğulan kişinin arkadaşını kurtardığı görüntüler ortaya çıktı.

Kahta ilçesi Cendere Köprüsü yakınlarında Süleyman Gerez (17) ve Kadir Aluç, Kahta Çayı’na girdi. Süleyman Gezer, suda bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı Kadir Aluç, çayın ortasında bulunan kayanın üzerine çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri kayalıklarda mahsur kalan ve suya girmeye korkan Kadir Aluç’u kurtarmak için seferber oldu. Şahsın bulunduğu kayaya yüzerek giden itfaiye görevlisi, Kadir Aluç’un beline halat bağladı. Halat ile birlikte suya atlayan Kadir Aluç, halat ile çekilerek çaydan çıkarıldı.

Aynı yerde dalgıç ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu Süleyman Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı.