Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik projesi ’Bir Hikaye Bin Neşe’ bu hafta anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu’na konuk olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekibi miniklere kukla gösterisiyle tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Her hafta ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşan ’Bir Hikaye Bin Neşe’ projesi bu hafta öze’ çocuklarla bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekibi, keyifli bir günde başrol oldu. Burada özel ihtiyaçlı miniklerle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüzlerde tebessüm oluşturdu. 4-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü okulda engelsiz yüreklere kukla gösterimi yapıldı ve bilgilendirirken eğlendiren bir sağlık sunumu yapıldı. Çocuklar ağız ve diş sağlığını korumak için yapmaları gerekenleri, eğlenceli bir sunumla öğrendiler. Renkli etkinlik, çocuklara diş fırçası hediyesiyle son buldu.