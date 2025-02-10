Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Bir Hikaye Bin Neşe’ projesi çerçevesinde ziyaret ettikleri okullarda 3 bin 650 çocuğa diş fırçası seti hediye etti. Bilgi, beceri, eğlence ve sanat dolu programlar çerçevesinde şehrin dört bir yanındaki minikler, oyunlarla eğlendirilip hayatın önemli temalarında bilinçlendiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek için önemli konularda farkındalık oluşturuyor. Çocukların eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerle hem öğrenmesine hem de eğlenmesine katkı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, miniklerin bilgi becerilerine de katkı sağlıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi ile Taraklı’dan Kocaali’ye, Hendek’ten Kaynarca’ya kadar çocuklara ‘Bir Hikaye Bin Neşe’ taşıyor. Çocuklara çeşitli temaların işlendiği projede, sosyal hayata dair davranış biçimleri noktasında bilgilendirmeler de yapılıyor. Etkinlikler sonunda ise öğrencilere diş fırçası seti hediye edilerek ağız sağlığına dikkat çekiliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, onlarca okulu ziyaret edip 3 bin 650 çocuğa ulaşarak diş fırça seti hediye etti.