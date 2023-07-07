Manisa’da 2020 yılında meydana gelen depremlerin ardından hasar gören veya depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulların yerine yenileri inşa edilmeye devam ederken, Manisalı hayırseverler de yaptırdıkları okullarla sürece katkı sağlıyor. Akhisarlı hayırsever Doğan Dereköy de babası Fikret Dereköy adına Akhisar’da 16 sınıflı bir ilkokul yaptırmak için Manisa Valiliğinde protokol imzaladı.

Manisa genelinde deprem dayanıklılık testlerini geçemeyen okullar yıkılarak yerine yenilerinin inşa çalışmaları devam ederken 2023 yılının ilk 6 ayında 11 okul hizmete girdi. Mevcutta 82 okulun planlamasının bulunduğu Manisa’da 32 okulun inşası devam ederken, 9 okul binası da TOKİ tarafından yaptırılıyor. Diğer inşaat projelerinin ise ihale aşamasında olduğu öğrenildi.

Akhisarlı hayırsever Doğan Dereköy, ilçede yaşanan okul sıkıntısına çözüm olabilmek için babası Fikret Dereköy adına 16 sınıflı ilkokul yaptıracak. Akhisar’ın Atatürk Mahallesi’nde hazineye ait olan 4 bin 579 metrekare alan üzerine 16 sınıflı olarak yapılacak okul için Manisa Valiliğinde protokol töreni düzenlendi. Projenin onaylanmasının ardından 15 ay içinde tamamlanacak Fikret Dereköy İlkokulunun protokol törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve hayırsever Doğan Dereköy katıldı. İmza töreninde konuşan hayırsever Doğan Dereköy, “Babam için böyle bir okul yaptırmak istedik. Devletimizin bize yer göstererek destek verdiği için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz” dedi.

"45 kişilik sınıfların azalmasını sağlayacak"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Özellikle hayırseverimize çok teşekkür ederiz. Akhisar’da öğrenci sıkışıklığının çok olduğu 40-45 öğrencinin bir sınıfta olduğu bölgede 16 sınıflık bir okul yapımıyla sınıflardaki öğrenci sayısı makul seviyelere gelecek. Doğan Bey’e ayrıca teşekkür ederiz biz onu bulmadan kendisi bizi buldu. Bu bizim için memnuniyet verici. Emeklerine ve gayretlerine teşekkür ederiz. İnşallah açılışını da hep beraber gerçekleştiririz” diye konuştu.

"Akhisar’da birçok okulda ikili eğitim veriliyor"

Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ise, “Özellikle 2020 yılındaki depremlerden sonra Akhisar’daki okullarımızın bir çoğu ağır hasarlı veya depreme dayanıksız çıktığı için birçok okulumuzda ikili öğretim yapıyoruz. Hayırseverimiz de eğitimin içinden gelen birisi. Bir Çin atasözü ‘Geleceğe yatırım yapmak isteyen eğitime, insana yapsın’ diyor. Ciddi bir sıkıntıyı gidermiş olacak bu okul ve ismini koyduğu bu okuldaki isim bir ömür yaşayacak inşallah. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Her ay bir ya da birkaç tane okulun açılışı yapılıyor"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi:

“Öncelikle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Fikret Dereköy ismiyle 16 sınıflık bir ilkokul yapımı ona nasip oldu. Bu okul yaşadığı sürece, ayakta kaldığı sürece, oradan öğrenciler istifade ettiği sürece Fikret Bey’in hanesine ve sizlerin hanesine bunun sevabının yazılacağından emin olun. Memlekete yapılacak tüm hayırların kuşkusuz önemi var. Her bir hayır bir boşluk doldurur ama eğitime yapılan yatırım ülkemizin geleceği ile ilgili olması bakımından önemi daha farklı. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Son 3 yıl içerisinde Milli Eğitim’e bağlı tüm kuruluşlarımızda depremsellik yönünden yapılan testlerde birçok okulumu güçlendirme ya da yıkıp yeniden yapma sürecine girildi. Bunda bir ölçüde mesafe de alındı. Şu anda Milli Eğitim’den gelen evraklara baktığımda ayda bir ya da birkaç tane okulun açılışı için olur talebi geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yapılan çalışmaların meyvelerinin alındığının bir göstergesi. İnşallah bu okul da en kısa sürede tamamlanır ve açılışı gerçekleştirilir. İçeride öğrencilerin sesleri ile yankılanmaya başlamış olur. Öğretmenlerin o binayı zengin hale getirdiği resmi görmek kısmet olur. Allah hayrınızı kabul etsin. Okulumuz Akhisar ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”

Yapılan konuşmaların ardından okul yapım işi protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İL Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve hayırsever Doğan Dereköy tarafından imza altına alındı.