AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, 2011 yılında AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde Mudanya’ya kazandırılan kapalı yüzme havuzuna CHP tarafından 3. defa açılış töreni yapılmasının bir akıl tutulması olduğunu söyledi.

CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz döneminde 3 yıl atıl kalan havuz için 2022 yılında yine açılış töreni düzenlendiğini belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, şöyle konuştu: "Atıl kaldığı o dönemde AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ’Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi çerçevesinde, Mudanya’da İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu bahçesine kurduğu portatif havuzla Mudanyalı çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi vermeye başladı. Şu an geldiğimiz noktada, var olan bir havuz için defalarca açılış töreni yapmak yerine ilçemize başka havuzlar kazandırmak için çalışmış olmaları gerekiyoırdu. AK Parti yapar, onlar kendilerini yapmış gibi açılış töreni düzenler. Bunun bir örneğini de hepimiz BURFAŞ Mudanya Plajı’nda görmüştük. Senaryo hep aynı. AK Parti hizmetlerini unutturmayıp hemşerilerimize yeniden hatırlattıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi kendilerine soruyoruz; ’Bir sonraki açılış töreniniz hangi AK Parti hizmeti için olacak?’