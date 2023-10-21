Dünyada çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk tiyatro oyunu olma özelliği taşıyan “Bir Halk Düşmanı”, 8 Kasımda İstanbul’da prömiyer yapıyor.

Dünyada çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk tiyatro oyunu olma özelliği taşıyan "Bir Halk Düşmanı", 8 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon tarafından sahneye konan oyun, bilim insanı ve aydının yalnız kalmak pahasına gerçekleri savunmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen tarafından kaleme alınan Bir Halk Düşmanı’nda usta oyuncu Rutkay Aziz’e Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Öykü Eraslan, Mehmet Küçükgünaydın, Lütfi Can Bulut, Enes Sari, Sertaç Sayın, Hüseyin Demir, Emre Boyuneğmez ve Hüseyin Uçurtma gibi isimler eşlik ediyor. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.