Esenyurt’ta bir kişi, 1 haftalığına kiraladığı dairede öldürülürken, 2 cinayet zanlısı gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin cinayetin ardından telaşla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir kişi, 1 haftalığına kiraladığı dairede öldürülürken, 2 cinayet zanlısı gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin cinayetin ardından telaşla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 21 Şubat’ta Esenyurt ilçesi Piri Reis mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Korhan Çelik adlı kişiyi evinde öldürülmüş olarak buldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Korhan Çelik’in ev arkadaşı olan tanık B.D.’nin (32) ifadesine başvuruldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen B.D., Korhan Çelik ile günlük kiralık daire ilanlarının olduğu uygulama üzerinden tanıştıklarını, olayın meydana geldiği odayı da haftalık olarak kiraladığını, ikamette yalnız ikisinin kaldığını söyledi. B.D ayrıca cinayeti kimin işlediğini bilmediğini de öne sürdü. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüphelinin cinayetin işlendiği binadan telaşlı bir biçimde kaçtıkları belirlendi. Kimliği tespit edilen F.A. (22) ile M.Y (20) gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin birlikte otururken Korhan Çelik ile kavga ettiklerini, çıkan arbede sırasında onu silahla vurarak yaraladıktan sonra korkarak oradan kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerden F.A’nın evinde yapılan aramada biri ruhsatız 2 tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.