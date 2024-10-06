Süleymanpaşa Belediyesi asfalt sezonunun bitmesine sayılı günler kala Süleymanpaşa’da bozuk yol kalmaması adına çalışmalarını artırırken gece gündüz demeden şehrin dört bir yanında adeta asfalt harekatı gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın bizzat yürüttüğü çalışmalar kapsamında asfaltı tamamen bozulmuş ya da hiç asfaltlanmamış yollar asfaltlanırken kilittaşı bozulan yollar ve daha önce atılan ince asfalt nedeniyle bozulan yollar yama ekiplerince onarılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, 1 haftada 6 mahalle 22 sokak ve caddede 158 kamyon ile 5 bin 958 ton sıcak asfalt atarak 31 bin 31 metrekare yerin daha yol sorununu çözdü.

Sıcak asfalt çalışması ile yollar baştan oluşturuldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen çalışmalar kapsamında Kumbağ Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ortacami Mahallesi Altan, Sergen, Zambaklı, Kıdem, Set ve Bahçeli Sokak, İstiklal Mahallesi Şehit Çağrı Kurt ve Şehit Filiz Okandan Caddesi, Dumansız 14, Dumansız 15, Dumansız 12, İsimsiz, Zahire, Borsa ve Dumansız 2 Sokak, Zafer Mahallesi Bozacı, Akarca, Konuk ve Çakıl Taşı Sokak, Karadeniz Mahallesi Volkanlı Sokak işe Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi’ni asfaltlayarak adeta baştan oluşturdu.

Asfalt yama ekipleri onlarca noktada yama çalışması ile yolları onardı

Hürriyet Mahallesi Ziya Şira ve Orhan Saik Gökyay, Ortacami Mahallesi Çit Sokak, Ertuğrul Mahallesi Hüseyin Pehlivan Caddesi, Yavuz Mahallesi Peştemalcı Caddesi, İstiklal Mahallesi Sandal Sokak, Karadeniz Mahallesi Ordu ve Volkanlı Sokak’ta asfaltı bozulmuş toplam 480 metrekare alan robot yama çalışması ile eski haline geri kavuşturuldu.

Bin 248 metrekare bozuk kilit taş yenilendi

Bozulan kilit taşlı yollarda da çalışmaları yoğunlaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son bir haftada Yavuz Mahallesi Gülbahar ve Meltem Sokak, Altınova Mahallesi İsmail Hakkı Güngör, Seda, Ali Rıza ve Seray Sokak, Aydoğdu Mahallesi Şabanoğlu Bayırı ve Akçaağaç Sokak, Çınarlı Mahallesi Salih ve Postacı Sokak, Yavuz Mahallesi Ihlamur ve İktisat Sokak, Kumbağ Mahallesi okul için ile Ortacami Mahallesi İbrahim Efendi Sokak’ta 1248 metrekare kilit taşı tamiri yaparak yolları tekrar kullanıma sundu.

"Temel görevimizi yerine getiriyoruz"

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar üst yapı çalışmalarını bir an önce tamamlamak istediklerini belirtirken, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri yoğun mesai harcayarak şehrimizin eksiklerini gidermeye çalışıyor, yeni hizmetler üretmek için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız birçok çalışmanın yanı sıra daha önce özensiz bir şekilde yapılıp bozulan ya da bir türlü yapılmayan yollara önem vererek aslında temel görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.

"Süleymanpaşa gerçekten çok güzel olacak"

Geçen altı aylık süreçte yapılan yol çalışmalarını özetleyen Volkan Nallar, "Altı aylık sürede gerçekleştirdiğimiz yol hamlemizle yaklaşık 100 bin metrekarenin üzerinde asfalt, kilit taş ve sathi kaplama yaptık. Hava şartları izin verdiği sürece bu hamlemiz devam edecek. Bunun yanı sıra birçok mahallemizde parklar ve çevre düzenlemeleri ile şehrimize estetik bir görünüm kazandırma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Süleymanpaşa gerçekten çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.