Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 30 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde durumundan şüphelenen şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde 2 kilo 485 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar, 4 gram skunk, 3 adet galara, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı 1 litre 300 ml aseton ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken toplam 30 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.