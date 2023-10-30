Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yıldönümü yurt genelinde olduğu gibi Erzurum’da da büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Düzgün Marketler Grubu da 100 yıllık coşkuya ortak oldu. 29 Ekim haftası boyunca özel indirimlerle 100’ncü yılı kutlayan Düzgün Marketler Grubu’nun çalışanlarını da bir hafta boyunca müşterilerine "kırmızı-beyaz" renkli kıyafetlerle hizmet verecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100’ncü yılı nedeniyle hafta başından itibaren birçok üründe "100.yıl indirimi" yapan ve bu indirimleri sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşan Düzgün Marketler Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin 100’ncü kuruluş yıldönümü nedeniyle her yeri kırmızı-beyaz renklerle donatıp, Türk bayrağı asmaya davet etmesine de duyarsız kalmadı.

Tüm şubelerini Türk bayraklarıyla donattıklarını söyleyen Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın daveti sonrasında çalışanlarımızın 100. yıl haftası nedeniyle kırmızı-beyaz kıyafetlerle görev yapmaları kararı aldık. Marketimizden içeri giren vatandaşlarımız heryeri kırmızı-beyaz olarak görecek. Çalışanlarımız için yaptırdığım özel kıyafetimizin önünde ay yıldızımız, arkasında da ’nice 100 yıllara’ yazılı bir mesajımız olacak. Cumhuriyetin coşkusunu biz de böyle ortak olmak istedik. 100’cü yılı karşılamak bizlere nasip oldu, inşallah ülkemiz nice 100 yılları karşılayacak. Temeli sağlam atılmış bir Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle herkesin 100’ncü yılını kutluyorum" dedi.