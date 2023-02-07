Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan apartmanın enkazı altında kalan çift, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan apartmanın enkazı altında kalan çift, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bağlar Mahallesi’nde bulunan Dündar Apartmanı’nın enkazından Barış ve Remziye Doğan çiftini sağ olarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.