Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucu çöken bir binada çalışma yapan ekipler, bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucu çöken bir binada çalışma yapan ekipler, bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler; birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip deprem bölgesine sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahraramanmaraş’a Ankara Nallıhan’dan takviye giden madencilerden oluşan ekipler de çalışmalara destek verdi. Saatler önce bir bebeği kurtaran madenciler, yine güzel bir haber verdi. Madenciler, Onikişubat ilçesinde çöken bir apartmanın enkazından 50-55 yaşlarında bir kişiye sağ olarak ulaşıp çıkardı.

Kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.