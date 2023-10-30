Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir esnaf, gün boyu dükkanında kokoreç satarak, gelirini de Filistinlilere bağışladı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ikamet eden Uğur Atılgan isimli esnaf, bir günlük gelirini Filistinlilere bağışladı. İsrail’in Filistin halkına acımasızca saldırmasına tepki gösteren Atılgan, iş yerinde İsrail’e destek veren hiçbir markanın içeçeğini de satmayacağını ifade etti. Atılgan, tüm esnafı da Filistin’e desteğe çağırdı. İçecek dolabına zincir vurarak kilitleyen Atılgan üstüne, "İsrail’e destek veren tüm firmalara ürünleri iade edilecek, gün birlik günü", "Filistin çocukların kanı ile üretilen ürünleri almak ve satmak istemiyoruz" yazıları asıldı.

"Sesimizi çıkarmadıkça zalimler daha çok katliam yapacak"

Filistinlilere destek verdiğini söyleyen iş yeri sahibi Uğur Atılgan, "Biz bu günümüzü Filistin için ayırmaya kararı verdik. Bugün gelecek bütün kazancı Filistinli bebeklere, çocuklara, oradaki insanlara ilaç olsun diye toplayıp göndereceğiz. Tabii ki biliyoruz bu çözüm değil. Bu yaptığımız ne kadar etki eder bilmiyoruz ama biz sesimizi çıkarmadıkça zalimler daha çok katliam yapacak. Yarın bir gün sıra bize geleceğine inanıyoruz. Biz de şimdiden diyoruz ki imkanı olan herkes bir gününü Filistin için ayırırsa Allah’ın izniyle çok faydası olur ve Türkiye’de farkındalık oluşturmuş oluruz. Türkiye genelinde bütün esnafın bir günlük gelirini Filistin için ayırmasını rica ediyoruz. Çünkü orada gerçekten zulüm var. Bunu da duyurmamız lazım. Hazreti Ali’nin sözü vardır, ’Zulmü durduramıyorsan duyurmaya çalış’. Ne kadar elimizden gelirse yaymaya çalışacağız" dedi.

"Filistin’de çocuklar ölürken biz kendi çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz"

Uğur Atılgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin’de çocuklar ölürken biz kendi çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Ülke liderlerimiz ve onların devlet aklıyla beraber hareket edip bunların sonunu getireceğiz. Tüm esnafın bir gününü Filistin için ayırabilirse Allah’ın izniyle bir Gazze daha kurarız. Biz İslam ordusu olarak güçlü bir orduyuz. Bizim sadece uyanmaya ihtiyacımız var. Biz bu saatten sonra karar verdik, İsrail ürünü satmak istemiyoruz. İsrail’in bütün ürünleri hayatımıza girmiş evimizde de kullanıyoruz ama inşallah onları da kullanmayı keseceğiz. Biz önce İsrail ürünleri satmayı keserek bunların önüne geçmeyi planlıyoruz"

"Esnafın yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı çok tebrik ediyorum"

Örnek davranıştan dolayı esnafı tebrik eden Ömer Şahin, "İsrail ve İsrail yandaşı terör örgütlerini kınıyorum. Bebek katillerini kınıyorum. Esnafın başlatmış olduğu akımdan dolayı da tebrik ediyorum. Tüm Türk esnafının da bu duyarlılıkla devam etmesini diliyorum. İsrail ürünlerini satmamakla maddi desteğin de önüne geçmiş olacağız. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Esnafın yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı çok tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.