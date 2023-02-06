Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi Dt. Zehra Öğüt Demirel, kliniklerinin bir günlük kazancını, depremzedelere bağışladı.

Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi Dt. Zehra Öğüt Demirel, kliniklerinin bir günlük kazancını, depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş ve 9 ilde hissedilen deprem sonrası devlet kuruluşlarına özel iştiraklerin de katkı sunması gerektiğini işaret eden Özel Kütahya Germiyan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi Dt. Zehra Öğüt Demirel, “Bugün ben değil biz olmak zorundayız” dedi.

Binlerce yaralı ve yüzlerce vefat haberlerinin üzüntüsünü tüm Türkiye’nin yaşadığına dikkat çeken Özel Kütahya Germiyan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi Dt. Zehra Öğüt Demirel, “Türkiye’nin bir gerçeği olan depremle güne derin bir üzüntüyle uyandık. Depremde enkaz altına kalıp hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana hizmet verdiğimiz kliniğimizde bugünkü kazancımızın tamamını deprem bölgesine yardım amacıyla ayırıyoruz. Devletimizin tüm imkanları ile el uzattığı bölgemize biz özel yatırımcılar olarak da destek vermek zorundayız. Biz hep birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.