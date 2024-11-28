İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, 24 saat içinde gerçekleştirdiği 4 başarılı operasyonla bir kez daha organ nakli alanındaki başarısını kanıtladı.

Gece saat 21.00’de başlayan operasyonlar, merkezin alanında uzman 50 kişilik organ nakli ekibinin titiz çalışmalarıyla başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Izmir İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen operasyonlara, Organ Nakli Merkezi’nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Murat Zeytünlü, Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, Prof. Dr. Koray Aykut, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Önen ve Dr. Öğr. Üyesi Safa Vatansever liderlik etti. Anestezi ekibini ise Uzm. Dr. Hasan Yurday Çetin ve deneyimli ekibi yönetti.

“Uluslararası alanda tanınan bir merkez”

İEÜ Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Veysi Kubba, merkezin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda bir referans merkezi haline geldiğini vurguladı. Veysi Kubba, “Merkezimiz, TC Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde sadece İzmir’den değil, yurtdışından gelen hastalara da hizmet veriyor. Bu başarılarımız, organ nakli alanında çıtayı her geçen gün daha yukarı taşımamız için bize motivasyon sağlıyor.” dedi.