CW Enerji, Bilecik’te faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1672,6 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayarak sürdürülebilir bir dünya için bir adım daha atmış oldu.

CW Enerji, sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Firma, Bilecik’te faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1672,6 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Gerçekleştirilen proje ile firma yılda yaklaşık 144 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 955 bin 736 kg karbondioksit salınımını önleyecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, dünyada temiz enerji kaynaklarına yönelimin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Son yıllarda bu alanda ülkelerin adeta birbirleri ile yarışır hale geldiğini ifade eden Yılmaz, "Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Güneş enerjisine de ilgi oldukça fazla. Güneş enerji santralleri yenilenebilir enerjiye geçisin hızlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Buna bağlı olarak artık ülkemizde güneş enerjisinden faydalanan firmaların sayısı da artmaya devam ediyor. CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı enerji üretiminin artması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulumunu tamamladığımız her bir güneş enerji santrali firmaların enerji ihtiyacını karşılıyor, elektrik giderlerinin azalmasına katkı sağlıyor ve aynı zamanda çevreye olan olumlu katkısıyla da dikkat çekiyor" dedi.

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltıyor"

Proje planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım ve onarım konularında firmalara destek olduklarını da dile getiren Yılmaz, bu çerçevede Bilecik’te faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1672,6 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını ve proje ile firmanın yılda yaklaşık 144 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 955 bin 736 kg karbondioksit salınımını önleyeceğini kaydetti.

Bu tür projelerin yaygınlaşmasının Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını dile getiren Yılmaz, her yeni güneş enerji santrali projesinin ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda atılan büyük bir adım olduğuna dikkat çekti.