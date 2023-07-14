Adana’da bir evde 20 kaçak göçmen ile yakalanan ve her birini ülkeye sokmak için bin 500 dolar aldığı ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir adreste ülkeye kaçak yollardan giren 20 göçmen ve onları getiren 3 kişinin olduğu bilisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 20 Suriyeli kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Şüphelilerin kişi başı bin 500 dolara kaçak göçmenleri Türkiye’ye soktuğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler Yunus H., Muhammed H. ve Hasan Z. adliyeye sevk edildi. 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 20 kaçak göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.